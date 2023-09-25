У Флориді спіймали чотирьохметрового алігатора з тілом чоловіка у пащі

У Флориді в одному з житлових районів місцевий житель помітив у каналі величезного алігатора, який тягнув у зубах тіло людини, повідомляє New York Post.

Свідок жахливої картини відразу звернувся до служби порятунку і повідомив про те, що відбувається. На місце прибули спеціалісти, які виловили алігатора із каналу. Щоб витягти тіло людини з пащі, алігатора довелося застрелити.

Massive gator involved in a death, video shows the alligator next to a body in Ridgecrest, Florida pic.twitter.com/FLnFdjFNmL — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) September 22, 2023

Експерти припустили, що він міг приповзти до житлового району з розташованого неподалік парку, в якому знаходиться озеро – місце проживання цих плазунів.

За словами очевидця, алігатори часто заповзають до їхнього району, але цей екземпляр був найбільшим із тих, кого він коли-небудь зустрічав.

Поліцейські встановлюють особу та причину смерті чоловіка, якого тягнув алігатор.

Раніше в американському штаті Луїзіана величезний алігатор спробував застрибнути в човен із туристами, які виїхали на прогулянку водоймою. Пригода потрапила на відео.