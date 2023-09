У Флориді спіймали чотирьохметрового алігатора з тілом чоловіка у пащі

У Флориді в одному з житлових районів місцевий житель помітив у каналі величезного алігатора, який тягнув у зубах тіло людини, повідомляє New York Post.

Свідок жахливої картини відразу звернувся до служби порятунку і повідомив про те, що відбувається. На місце прибули спеціалісти, які виловили алігатора із каналу. Щоб витягти тіло людини з пащі, алігатора довелося застрелити.

Massive gator involved in a death, video shows the alligator next to a body in Ridgecrest, Florida pic.twitter.com/FLnFdjFNmL

— Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) September 22, 2023