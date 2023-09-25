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СШАТуризм

У Флориді спіймали чотирьохметрового алігатора з тілом чоловіка у пащі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чотирьохметрового алігатора з тілом чоловіка у пащі помітили у Флориді

У Флориді в одному з житлових районів місцевий житель помітив у каналі величезного алігатора, який тягнув у зубах тіло людини, повідомляє New York Post.

Свідок жахливої картини відразу звернувся до служби порятунку і повідомив про те, що відбувається. На місце прибули спеціалісти, які виловили алігатора із каналу. Щоб витягти тіло людини з пащі, алігатора довелося застрелити.

Експерти припустили, що він міг приповзти до житлового району з розташованого неподалік парку, в якому знаходиться озеро – місце проживання цих плазунів.

За словами очевидця, алігатори часто заповзають до їхнього району, але цей екземпляр був найбільшим із тих, кого він коли-небудь зустрічав.

Поліцейські встановлюють особу та причину смерті чоловіка, якого тягнув алігатор.

Раніше в американському штаті Луїзіана величезний алігатор спробував застрибнути в човен із туристами, які виїхали на прогулянку водоймою. Пригода потрапила на відео.

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