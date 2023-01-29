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Турист заселився в один із готелів Лас-Вегаса і знайшов 45 тисяч доларів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист заселився в один із готелів Лас-Вегаса і знайшов 45 тисяч доларів

Мандрівник із США поділився історією, як знайшов у номері 45 тисяч доларів готівкою. Про це він повідомив на порталі Quora, на його повідомлення звернуло увагу The Sun.

Чоловік, який знайшов гроші, написав свою історію на форумі та запитав, чи не стикалися туристи з подібними ситуаціями. Він розповів, що приїхав до одного з готелів Лас-Вегаса та зняв номер. Коли він прибирав свої речі у шафу, з верхньої полиці впала сумка, в якій було 45 тисяч доларів готівкою.

Турист розповів, що на сумці не було розпізнавальних знаків, тож він викликав охорону готелю. Представники готелю забрали сумку та заявили, що якщо протягом 30 днів за нею ніхто не звернеться, то чоловік може забрати гроші собі.

За словами чоловіка, співробітники обдзвонили попередніх мешканців, але ніхто не повідомляв про зникнення великої суми. Також у готель ніхто не звертався, тож турист забрав гроші собі. Дві тисячі він витратив на благодійність, а решту грошей поки що не витратив.

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