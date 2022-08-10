Стюардеса американської авіакомпанії зламала хребет під час жорсткої посадки

Бортпровідниця бюджетної американської авіакомпанії Southwest Airlines зламала хребет під час жорсткої посадки у Каліфорнії. Про інцидент повідомляє Daily Mail.

У липні 2022 року літак авіакомпанії здійснював посадку в одному з аеропортів Каліфорнії. Посадка вийшла жорсткою, був серйозний удар по землі, внаслідок якого постраждала бортпровідниця. Вона сиділа у задній частині літака.

Дівчина зламала хребець, більше ніхто з пасажирів не постраждав. Компанія провела розслідування, під час якого з’ясувала, що посадка пройшла за всіма стандартами безпеки.