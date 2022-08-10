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СШАТуризм

Стюардеса американської авіакомпанії зламала хребет під час жорсткої посадки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардеса американської авіакомпанії зламала хребет під час жорсткої посадки

Бортпровідниця бюджетної американської авіакомпанії Southwest Airlines зламала хребет під час жорсткої посадки у Каліфорнії. Про інцидент повідомляє Daily Mail.

У липні 2022 року літак авіакомпанії здійснював посадку в одному з аеропортів Каліфорнії. Посадка вийшла жорсткою, був серйозний удар по землі, внаслідок якого постраждала бортпровідниця. Вона сиділа у задній частині літака.

Дівчина зламала хребець, більше ніхто з пасажирів не постраждав. Компанія провела розслідування, під час якого з’ясувала, що посадка пройшла за всіма стандартами безпеки.

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