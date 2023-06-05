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Смертельно небезпечні водорості викинуло на пляжі Флориди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Смертельно небезпечні водорості викинули на пляжі Флориди

На пляжі Флориди викинуло водорості, що містять “бактерії, що поїдають плоть”, передає The Guardian.

Вчені всерйоз стурбовані здоров’ям людей і тварин, тому що викинуті на узбережжя водорості при розкладанні не тільки витікають запах тухлих яєць, але й містять безліч бактерій Vibrio, а також інші штами всеїдних бактерій. Контакт із ними може закінчитися серйозними наслідками здоров’ю.

Бактерії можуть проникнути через слизову оболонку та призвести до тяжких запалень. Також вони потрапляють до організму і через рани на шкірі.

Смертельно небезпечні водорості викинуло на пляжі Флориди

Волонтери негайно розпочали очищення пляжів, відзначаючи, що найбільше їх лякає можливість дощу. У такому разі “бактерії, що “пожирають плоть”, потраплять у ґрунт, а далі в будинки американців через водопровідну воду.

Фахівці попередили, що бактерії особливо небезпечні для людей з ослабленим імунітетом, а також для тих, хто має хронічні захворювання печінки.

Повідомляється, що подібне явище спостерігається на пляжах Флориди не вперше, і влада штату знає, як ефективно впоратися з проблемою. Цього року на прибирання водоростей виділено близько п’яти мільйонів доларів та закінчити її планують до початку туристичного пляжного сезону.

На думку вчених, сприятливе середовище для Vibrio створює пластик, що потрапляє у світовий океан. Бактерії прикріплюються до нього за лічені секунди, потім розносяться океаном і осідають на бурих водоростях. Взаємодія пластику, водоростей та бактерій створює ідеальний шторм всеїдних патогенів, які несуть небезпеку для життя як морських мешканців, так і людей.

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