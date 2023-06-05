Смертельно небезпечні водорості викинуло на пляжі Флориди

На пляжі Флориди викинуло водорості, що містять “бактерії, що поїдають плоть”, передає The Guardian.

Вчені всерйоз стурбовані здоров’ям людей і тварин, тому що викинуті на узбережжя водорості при розкладанні не тільки витікають запах тухлих яєць, але й містять безліч бактерій Vibrio, а також інші штами всеїдних бактерій. Контакт із ними може закінчитися серйозними наслідками здоров’ю.

Бактерії можуть проникнути через слизову оболонку та призвести до тяжких запалень. Також вони потрапляють до організму і через рани на шкірі.

Волонтери негайно розпочали очищення пляжів, відзначаючи, що найбільше їх лякає можливість дощу. У такому разі “бактерії, що “пожирають плоть”, потраплять у ґрунт, а далі в будинки американців через водопровідну воду.

Фахівці попередили, що бактерії особливо небезпечні для людей з ослабленим імунітетом, а також для тих, хто має хронічні захворювання печінки.

Повідомляється, що подібне явище спостерігається на пляжах Флориди не вперше, і влада штату знає, як ефективно впоратися з проблемою. Цього року на прибирання водоростей виділено близько п’яти мільйонів доларів та закінчити її планують до початку туристичного пляжного сезону.

На думку вчених, сприятливе середовище для Vibrio створює пластик, що потрапляє у світовий океан. Бактерії прикріплюються до нього за лічені секунди, потім розносяться океаном і осідають на бурих водоростях. Взаємодія пластику, водоростей та бактерій створює ідеальний шторм всеїдних патогенів, які несуть небезпеку для життя як морських мешканців, так і людей.