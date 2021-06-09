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Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Гаваї знову відкриваються для туристів, з введенням вакцини та поступовим ослабленням обмежень, що призводить до збільшення кількості відвідувачів на його пляжах, коралових рифах і національних парках. Якщо ви плануєте провести відпустку в штаті Алоха цього літа, ось що вам потрібно знати про правила островів при повторному відкритті і вимогах перед тестуванням, щоб потрапити туди.

Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Чи можу я поїхати на Гаваї?

Гаваї в даний час закриті для більшої частини світу, але туристам з США і схвалених напрямків, включаючи Японію, Канаду, Південну Корею і Тайвань, дозволено подорожувати на Гаваї – за умови, що вони беруть участь у державній програмі попереднього тестування.

Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Які вимоги для в’їзду на Гаваї?

Гаваї скоротили обов’язковий карантин в готелях з 14 до 10 днів ще в грудні. Відвідувачі у віці п’яти років і старше з США, Канади, Південної Кореї, Тайваню і Японії можуть обійти карантин, якщо вони представлять негативний результат ПЛР тесту, взятого у затвердженого постачальника, не більше ніж за 72 години до від’їзду.

Мандрівники також повинні зареєструвати інформацію про свою поїздку в Інтернеті в рамках програми Safe Travels на Гаваях і завантажити результати своїх тестів перед посадкою на рейс. В даний час мандрівникам, що летять всередині США на Гаваї, не потрібно проходити тест перед поверненням на материкову частину США – це потрібно CDC при поверненні з міжнародної подорожі.

Якщо ви їдете на Мауї, вам потрібно буде пройти другий тест після прибуття в аеропорт Кахулуї. Тест є безкоштовним, а результати зазвичай доступні протягом 15-20 хвилин. Мандрівники, які прибувають на інші острови, можуть бути обрані випадковим чином для проходження другого тесту, але це буде безкоштовно, і вам не доведеться довго чекати, щоб отримати результати.

Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Чи потрібно проходити тестування вакцинованим мандрівникам?

На даний момент вакциновані мандрівники повинні пройти попереднє тестування для в’їзду на Гаваї. 4 червня губернатор Гаваїв Девід АйДжі оголосив про скасування обмежень на поїздки між графствами, що вступають в силу 15 червня. Після цієї дати жителі, які були повністю вакциновані на Гаваях, зможуть обходити карантин під час подорожі між островами без попереднього тестування. Це рішення було прийнято, коли рівень вакцинації в штаті наблизився до 55%.

Коли рівень вакцинації досягне 60%, ті, хто були вакциновані в США і подорожують усередині країни, зможуть пропустити тестування і карантин з доказом вакцинації в рамках державної програми безпечних подорожей. Коли в штаті рівень вакцинації досягне 70%, всі обмеження на поїздки будуть зняті.

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«Зниження обмежень на поїздки – прямий результат нашого високого рівня вакцинації та спільноти, яка пожертвувала і зробило те, що повинно було зробити за останні півтора року, щоб зупинити поширення COVID-19. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб дістатися до точки, коли безпечні подорожі більше не потрібні для забезпечення безпеки жителів Гаваїв», – йдеться в заяві Ярмі.

Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Які обмеження COVID все ще діють?

25 травня Гаваї відмовилися від маски для людей на відкритому повітрі, хоча великі групи людей як і раніше повинні носити маски на вулиці, і вони необхідні як для вакцинованих, так і для невакцинованих людей в приміщенні.

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По всьому штату життя поступово повертається до того, що було до пандемії. Люди можуть зустрічатися з друзями, відвідувати музеї і обідати не вдома. Неосновні магазини і кінотеатри відкриті на 100% на Оаху і на 50% всюди. Музеї, культурні пам’ятки і зоопарки відкриті для закритих приміщень на 50%. Готелі, пансіонати і гостьові будинки відкриті по всьому штату з деякими керівними принципами COVID-19.

Ресторани Гаваїв відкриті для їжі на винос і доставки, а в деяких місцях цього літа рекламують обіди на свіжому повітрі. На острові Оаху ресторани відкриті для прийому їжі в приміщенні на повну потужність, в той час як по всьому штату ресторани в приміщенні дозволені на 50%. Пляжі відкриті з деякими обмеженнями, в той час як пішохідні маршрути відкриті з обмеженнями для груп: п’ятеро людей на Мауї, 10 осіб на Оаху і до 25 осіб на Великому острові і Кауаї. На стежках діють правила соціального дистанціювання, і відвідувачі повинні носити маски.

Національні парки поступово відкриваються, хоча не всі служби і об’єкти функціонують.

Що потрібно знати про поїздку на Гаваї цього літа

Чого можуть очікувати мандрівники?

Ті, кому вдасться поїхати на Гаваї, знайдуть тут прекрасні пляжі, кристальні басейни з водоспадами і захоплюючі світанки і заходи. Можливо, не дивно, що він постійно знаходиться у верхній частині щорічного опитування про найщасливіший штат. Життя на Гаваях в значній мірі проходить на відкритому повітрі, і зустрічі з природою пронизані традиційною гавайською цінністю алоха`аіна – любов’ю і повагою до землі.

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