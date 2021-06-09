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Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Гавайи снова открываются для туристов, с введением вакцины и постепенным ослаблением ограничений, что приводит к увеличению количества посетителей на его пляжах, коралловых рифах и национальных парках. Если вы планируете провести отпуск в штате Алоха этим летом, вот что вам нужно знать о правилах островов при повторном открытии и требованиях перед тестированием, чтобы попасть туда.

Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Могу ли я поехать на Гавайи?

Гавайи в настоящее время закрыты для большей части мира, но туристам из США и одобренных направлений, включая Японию, Канаду, Южную Корею и Тайвань, разрешено путешествовать на Гавайи — при условии, что они участвуют в государственной программе предварительного тестирования.

Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Требования для въезда на Гавайи?

Гавайи сократили обязательный карантин в гостиницах с 14 до 10 дней еще в декабре. Посетители в возрасте пяти лет и старше из США, Канады, Южной Кореи, Тайваня и Японии могут обойти карантин, если они представят отрицательный результат ПЦР теста, взятого в утвержденного поставщика, не более чем за 72 часа до отъезда.

Путешественники также должны зарегистрировать информацию о своей поездке в Интернете в рамках программы Safe Travels на Гавайях и загрузить результаты своих тестов перед посадкой на рейс. В настоящее время путешественникам, летящих внутри США на Гавайи, не нужно проходить тест перед возвращением на материковую часть США — это нужно CDC при возвращении из международной путешествия.

Если вы едете на Мауи, вам нужно будет пройти второй тест по прибытии в аэропорт Кахулуи. Тест является бесплатным, а результаты обычно доступны в течение 15-20 минут. Путешественники, прибывающие на другие острова, могут быть выбраны случайным образом для прохождения второго теста, но это будет бесплатно, и вам не придется долго ждать, чтобы получить результаты.

Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Нужно проходить тестирование вакцинированным путешественникам?

На данный момент вакцинированы путешественники должны пройти предварительное тестирование для въезда на Гавайи. 4 июня губернатор Гавайев Дэвид АйДжи объявил об отмене ограничений на поездки между графствами, вступающих в силу 15 июня. После этой даты жители, которые были полностью вакцинированы на Гавайях, смогут обходить карантин во время путешествия между островами без предварительного тестирования. Это решение было принято, когда уровень вакцинации в штате приблизился к 55%.

Когда уровень вакцинации достигнет 60%, те, кто были вакцинированы в США и путешествующих внутри страны, смогут пропустить тестирование и карантин с доказательством вакцинации в рамках государственной программы безопасных путешествий. Когда в штате уровень вакцинации достигнет 70%, все ограничения на поездки будут сняты.

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«Снижение ограничений на поездки — прямой результат нашего высокого уровня вакцинации и сообщества, пожертвовала и сделало то, что должно было сделать за последние полтора года, чтобы остановить распространение COVID-19. Мы должны приложить все усилия, чтобы добраться до точки, когда безопасные путешествия больше не нужны для обеспечения безопасности жителей Гавайев », — говорится в заявлении Ярме.

Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Ограничения COVID все еще действуют?

25 мая Гавайи отказались от маски для людей на открытом воздухе, хотя большие группы людей по-прежнему должны носить маски на улице, и они необходимы как для вакцинированных, так и для невакцинированных людей в помещении.

По всему штату жизнь постепенно возвращается к тому, что было до пандемии. Люди могут встречаться с друзьями, посещать музеи и обедать вне дома. Неосновные магазины и кинотеатры открыты на 100% на Оаху и на 50% повсюду. Музеи, памятники и зоопарки открыты для закрытых помещений на 50%. Гостиницы, пансионаты и гостевые дома открыты по всему штату с некоторыми руководящими принципами COVID-19.

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Рестораны Гавайев открыты для еды на вынос и доставки, а в некоторых местах этого лета рекламируют обеды на свежем воздухе. На острове Оаху рестораны открыты для приема пищи в помещении на полную мощность, в то время как по всему штату рестораны в помещении разрешены на 50%. Пляжи открыты с некоторыми ограничениями, в то время как пешеходные маршруты открыты с ограничениями для групп: пять человек на Мауи, 10 человек на Оаху и до 25 человек на Большом острове и Кауаи. На тропах действуют правила социального дистанцирования, и посетители должны носить маски.

Национальные парки постепенно открываются, хотя не все службы и объекты функционируют.

Что нужно знать о поездке на Гавайи этим летом

Чего могут ожидать путешественники?

Те, кому удастся поехать на Гавайи, найдут здесь прекрасные пляжи, кристальные бассейны с водопадами и захватывающие рассветы и закаты. Возможно, не удивительно, что он постоянно находится в верхней части ежегодного опроса о самом счастливом штат. Жизнь на Гавайях в значительной степени проходит на открытом воздухе, и встречи с природой пронизаны традиционной гавайском ценностью алоха`аина — любовью и уважением к земле.

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