Серйозне протікання зірвало авіарейс у США: екіпаж літака змушений був здійснити аварійну посадку

За інформацією американських ЗМІ, у небезпечній ситуації опинився літак, який вилетів із Північної Кароліни.

“Прямо під час польоту пілоти помітили витік із системи кондиціювання повітря. Літак вчасно здійснив аварійну посадку в Шарлотті, а рейс скасували. Літак благополучно приземлився, і ніхто не постраждав”, – пишуть джерела.

Як передає WSOCTV.com, через інцидент аеропорт був тимчасово скорочений до однієї злітно-посадкової смуги. За даними FlightAware, затримки рейсів з аеропорту Шарлотт/Дуглас складали в середньому дві години.

Відео з подією потрапило до Twitter, завдяки туристам, що знаходилися в аеропорту, а одна з пасажирів зробила визнання.

“Дякую за відео… Я сидів з лівого боку літака. Ми гадки не мали, що все так серйозно”, – написав один із коментаторів.

New video sent to me from a Twitter follower of the plane at Charlotte Douglas that needed an emergency landing. @HannahGoetztv is live at noon

https://t.co/LEoOOMWgdG pic.twitter.com/ONUCsgOy92

— Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) March 14, 2023