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Серйозне протікання зірвало авіарейс у США: екіпаж літака змушений був здійснити аварійну посадку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Серйозна протікання зірвала авіарейс у США: екіпаж літака змушений був здійснити аварійну посадку

За інформацією американських ЗМІ, у небезпечній ситуації опинився літак, який вилетів із Північної Кароліни.

“Прямо під час польоту пілоти помітили витік із системи кондиціювання повітря. Літак вчасно здійснив аварійну посадку в Шарлотті, а рейс скасували. Літак благополучно приземлився, і ніхто не постраждав”, – пишуть джерела.

Як передає WSOCTV.com, через інцидент аеропорт був тимчасово скорочений до однієї злітно-посадкової смуги. За даними FlightAware, затримки рейсів з аеропорту Шарлотт/Дуглас складали в середньому дві години.

Відео з подією потрапило до Twitter, завдяки туристам, що знаходилися в аеропорту, а одна з пасажирів зробила визнання.

“Дякую за відео… Я сидів з лівого боку літака. Ми гадки не мали, що все так серйозно”, – написав один із коментаторів.

За свідченням очевидців, пілот зберігав спокій і пояснював, що літак змушений повернутися до Шарлотта для перевірки. Деяких пасажирів це не переконало – вони панікували.

“Моя сусідка була про сльози, а інша дівчина втішала її словами: “Все добре. Це ненормально, але з нами все буде гаразд”, – наводить американський канал Channel 4 слова Джоан Вебстер, яка знаходилася на борту в момент інциденту.

Авіакомпанія розмістила на своєму веб-сайті офіційну заяву: “Через механічну проблему з літаком ми скасували рейс. Вибачаємося за незручності”.

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