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П’ятеро туристів на добу застрягли у печері Гранд-Каньйону на глибині 60 метрів під землею

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
П'ятеро туристів на добу застрягли у печері Гранд-Каньйону на глибині 60 метрів під землею

Американські рятувальники змогли дістати п’ятьох туристів, які застрягли в одній із печер Гранд-Каньйону. Понад добу вони провели на глибині 60 метрів під землею.

Люди зрозуміли, що опинилися у пастці, коли спробували підвестися на ліфті. Але він виявився зламаний. Піднятися ж сходами ніхто з них не міг за станом здоров’я. Декілька годин фахівці намагалися підключити ліфт до зовнішнього генератора. Але жодна зі спроб не увінчалася успіхом. Вибратися з печери вони змогли лише за допомогою пожежників, які допомагали кожному підніматися сходами.

Печера, в якій застрягли люди, обладнана готельним номером на шістьох осіб. У люксі два ліжка, розкладний футон, ванна кімната та міні-кухня з мікрохвильовою піччю і міні-холодильником. Ніч у готелі на глибині коштує тисячу доларів.

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