Леонардо Ді Капріо виділяє 43 мільйони доларів на відновлення Галапагоських Островів

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо об’єднався з природоохоронною організацією Re: Wild і пообіцяв виділити 43 мільйони доларів на відновлення Гальпагосскіх островів. Він буде сприяти природоохоронним зусиллям, які проводяться неурядовими організаціями на всіх островах. Про свою співпрацю він оголосив в своєму Instagram-каналі. Програми по збереженню будуть спрямовані на повернення 54 видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, і 13 інших зниклих видів на острові Флореан в спробі відновити його.

Актор з величезною базою шанувальників по всьому світу і приголомшуючими 48 мільйонами з гаком підписників в Instagram. Він прагне «відтворити» прекрасні острови і користується підтримкою Управління Національних Парків, Міністерства навколишнього середовища та водних ресурсів Еквадору і Фонду Чарльза Дарвіна.

Зусилля по охороні також спрямовані на захист пустелі тут від туризму. Частина коштів також буде використана на програми розведення в неволі, спрямовані на запобігання вимирання ряду видів тварин, включаючи рожеву ігуану, а також інші морські ресурси.

Леонардо Ді Капріо сказав: “У всьому світі дика природа зменшується. Ми деградували три чверті дикої природи і витіснили понад 1 мільйон видів на межу зникнення. Більше половини пустелі, що залишилася на Землі, може зникнути протягом наступних кількох десятиліть … якщо ми не будемо діяти рішуче … Герої навколишнього середовища, яких потребує планета, вже тут. Тепер ми всі повинні прийняти виклик і приєднатися до них”.