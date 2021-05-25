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Леонардо Ди Каприо выделяет 43 миллиона долларов на восстановление Галапагосских островов

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо объединился с природоохранной организацией Re: Wild и пообещал выделить 43 миллиона долларов на восстановление Гальпагосских Островов. Он будет способствовать природоохранным усилиям, которые проводятся неправительственными организациями на всех островах. О своем сотрудничестве он объявил в своем Instagram-канале. Программы по сохранению будут направлены на возвращение 54 видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, и 13 других исчезнувших видов на острове Флореан в попытке восстановить его.

Актер с огромной базой поклонников по всему миру и ошеломляющими 48 миллионами с лишним подписчиков в Instagram. Он стремится «воспроизвести» прекрасные острова и пользуется поддержкой Управления Национальных Парков, Министерства окружающей среды и водных ресурсов Эквадора и Фонда Чарльза Дарвина.

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Леонардо Ди Каприо выделяет 43 миллиона долларов на восстановление Галапагосских островов

Усилия по охране также направлены на защиту пустыне здесь от туризма. Часть средств также будет использована на программы разведения в неволе, направленные на предотвращение вымирания ряда видов животных, включая розовую игуану, а также другие морские ресурсы.

Леонардо Ди Каприо сказал: «Во всем мире дикая природа уменьшается. Мы деградировали три четверти дикой природы и вытеснили более 1000000 видов на грань исчезновения. Более половины пустыни, осталась на Земле, может исчезнуть в течение следующих нескольких десятилетий … если мы не будем действовать решительно … Герои окружающей среды, в которых нуждается планета, уже здесь. Теперь мы все должны принять вызов и присоединиться к ним «.

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