Ілон Маск назвав президента США Джо Байдена “маріонеткою”

Генеральний директор Tesla Ілон Маск різко розкритикував президента США Джо Байдена, назвавши його “маріонеткою”, який “вважає американців дурнями”. Причиною гніву менеджера став пост Байдена у Twitter, у якому глава держави похвалив американських виробників, які випускають дедалі більше електромобілів.

Байден похвалив досягнення General Motors і Ford зокрема, але забув згадати Tesla, компанію, якій належить більшість ринку екологічно чистих автомобілів. Президент зустрівся з генеральним директором General Motors Мері Барр та босом Ford Джимом Фарлі, а потім розмістив у Твіттері відео, в якому обговорювалися досягнення автомобільної промисловості в галузі екологічної мобільності та хвалили компанії за випуск електромобілів.

У відповідь Ілон Маск обрушився на президента з критикою та образами: він нагадав, що у США є компанія, назва якої «починається на літеру Т, закінчується на літеру А, а в середині — ESL». Пізніше бізнесмен додав, що американський лідер був «маріонеткою в людській подобі», яка «вважає американців дурнями».

Джо Байден поки не відповів Маску, General Motors та Ford теж мовчать. Незважаючи на значні інвестиції обох компаній в електрифікацію модельного ряду, Tesla, як і раніше, залишається лідером ринку бездротових автомобілів у США. Минулого року компанія продала американцям 302 000 електромобілів Model 3, Y, S та X, що на 38,8% більше, ніж у 2020 році.

Ціна акцій Tesla різко впала в четвер, внаслідок чого статки Маска також різко скоротилися на 21 мільярд доларів або 8,8 відсотка. Проте підприємець, як і раніше, залишається найбагатшою людиною у світі в історії за версією Forbes. Його статки наразі оцінюються в 221,3 мільярда доларів.