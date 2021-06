Джо Байден почав свій перший закордонний візит на посаді президента США

Стартував перший закордонний візит президента США Джо Байдена. Американський лідер прибув до Великобританії. Тут він зустрінеться з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і королевою Єлизаветою II, а також візьме участь в саміті глав “Великої сімки”. Байден виступив перед американськими військовими на авіабазі королівських ВПС Мілденхолл в графстві Саффолк.

Тижневе турне по Європі – це можливість для глави Білого дому знову заявити партнерам про кінець політики, що проводиться його попередником Дональдом Трампом.

“Сполучені Штати повернулися. І світові демократії єдині в намірі знайти рішення найскладніших, найважливіших для нашого майбутнього завдань і проблем”, – зазначив він.

Дискусії “Групи семи” торкнуться в першу чергу виходу світу з викликаного пандемією коронавіруса кризи і змін клімату. Далі за програмою – зустріч Байдена з російським президентом у Женеві 16 червня.

“Це мій перший закордонний візит на посаді президента США. Я прямую на саміт “Великої сімки”, до міністрів НАТО, а також зустрінуся з паном Путіним, щоб дати йому знати про деякі речі, про які, як я вважаю, він знати повинен”, – повідомив він.

Раніше в Білому домі заявили, що, серед іншого, Байден має намір обговорити з Путіним перспективи подальшого роззброєння країн, дипломатичну напруженість між Москвою і Вашингтоном, конфлікт на Сході України, останні білоруські події.

