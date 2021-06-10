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Джо Байден почав свій перший закордонний візит на посаді президента США

Стартував перший закордонний візит президента США Джо Байдена. Американський лідер прибув до Великобританії. Тут він зустрінеться з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і королевою Єлизаветою II, а також візьме участь в саміті глав “Великої сімки”. Байден виступив перед американськими військовими на авіабазі королівських ВПС Мілденхолл в графстві Саффолк.

Тижневе турне по Європі – це можливість для глави Білого дому знову заявити партнерам про кінець політики, що проводиться його попередником Дональдом Трампом.

Джо Байден почав свій перший закордонний візит на посаді президента США

“Сполучені Штати повернулися. І світові демократії єдині в намірі знайти рішення найскладніших, найважливіших для нашого майбутнього завдань і проблем”, – зазначив він.

Дискусії “Групи семи” торкнуться в першу чергу виходу світу з викликаного пандемією коронавіруса кризи і змін клімату. Далі за програмою – зустріч Байдена з російським президентом у Женеві 16 червня.

“Це мій перший закордонний візит на посаді президента США. Я прямую на саміт “Великої сімки”, до міністрів НАТО, а також зустрінуся з паном Путіним, щоб дати йому знати про деякі речі, про які, як я вважаю, він знати повинен”, – повідомив він.

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Раніше в Білому домі заявили, що, серед іншого, Байден має намір обговорити з Путіним перспективи подальшого роззброєння країн, дипломатичну напруженість між Москвою і Вашингтоном, конфлікт на Сході України, останні білоруські події.

Всі ці питання спершу – до зустрічі в Женеві – американський лідер підніме і на саміті “Великої сімки”, який стартує на британському острові Корнуолл в суботу. Тут закінчуються останні приготування перед прийомом високопоставлених гостей.

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