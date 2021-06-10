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Стартовал первый зарубежный визит президента США Джо Байдена

Американский лидер прибыл в Великобританию. Здесь он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, а также примет участие в саммите глав «Большой семерки». Байден выступил перед американскими военными на авиабазе королевских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк.

Недельное турне по Европе — это возможность для главы Белого дома вновь заявить партнерам о конце политики, проводимой его предшественником Дональдом Трампом.

Стартовал первый зарубежный визит президента США Джо Байдена

«Соединенные Штаты вернулись. И мировые демократии едины в намерении найти решение сложнейших, важнейших для нашего будущего задач и проблем», — отметил он.

Дискуссии «Группы семи» коснутся в первую очередь выхода мира из вызванного пандемией коронавируса кризиса и изменений климата. Далее по программе — встреча Байдена с российским президентом в Женеве 16 июня.

«Это мой первый зарубежный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит «Большой семерки», к министрам НАТО, а также встречусь с господином Путиным, чтобы дать ему знать о некоторых вещах, о которых, как я полагаю, он знать должен», — сообщил он.

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Ранее в Белом доме заявили, что, среди прочего, Байден намерен обсудить с Путиным перспективы дальнейшего разоружения стран, дипломатическую напряженность между Москвой и Вашингтоном, конфликт на Востоке Украины, последние белорусские события.

Все эти вопросы сперва — до встречи в Женеве — американский лидер поднимет и на саммите «Большой семерки», который стартует на британском полуострове Корнуолл в субботу. Здесь заканчиваются последние приготовления перед приемом высокопоставленных гостей.

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