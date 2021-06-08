Байден запросив Зеленського в Вашингтон

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови запросив українського колегу Володимира Зеленського відвідати з візитом Вашингтон в липні.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Твіттері.

За словами президента України, він з “нетерпінням” чекає зустрічі з колегою з США, щоб обговорити можливості для розширення стратегічного співробітництва між Вашингтоном і Києвом.

Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу.

Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Глави держав також обговорили питання енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту «Північний потік – 2».