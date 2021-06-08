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Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон в июле.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Твиттере.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

По словам президента Украины, он с «нетерпением» ждет встречи с коллегой из США, чтобы обсудить возможности для расширения стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Киевом.

Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа.

Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

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Главы государств также обсудили вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта «Северный поток — 2».

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