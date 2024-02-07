У Саудівській Аравії запустять спеціальну візу для Expo 2030

Саудівська Аравія готується запровадити спеціалізовану візу, яка полегшить відвідування довгоочікуваної Всесвітньої виставки Expo у 2030 році, передає VisaGuide.World.

Влада також оголосила, що країна має намір вкласти майже 8 мільярдів доларів у перетворення значної частини своєї столиці, Ер-Ріяда, у чудовий майданчик для проведення заходу, що охоплює 6,6 квадратного кілометра.

Очікується, що Всесвітня виставка в Ер-Ріяді у 2030 році залучить 40 мільйонів відвідувачів протягом шести місяців, включаючи як місцевих, так і міжнародних учасників, а також тих, хто відвідає виставку повторно.

Крім проведення Всесвітньої виставки, Саудівська Аравія готується прийняти Азіатські зимові ігри в 2029 році.

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