Японія представила нові візи для віддалених працівників

Японія збирається запровадити спеціальні візи для цифрових кочівників вже наступного місяця, повідомляє Travel Pulse.

За даними Японського агентства імміграції, це дозволить іноземцям, які бажають залишитися в Японії довше, ніж дозволяють стандартні туристичні візи (90 днів), перебувати там повні шість місяців і працювати з будь-якого місця в країні, не обов’язково в японській компанії.

Нові візи будуть доступні для цифрових кочівників із 49 країн та територій, з якими Японія уклала податкові та туристичні угоди. Для отримання візи потрібний щорічний дохід від 10 мільйонів єн. А також особисте медичне страхування. Очікується, що програма почне діяти до кінця березня.

Крім того, подружжя та діти мандрівників також зможуть залишатися в Японії протягом усього терміну їх перебування. Тимчасовим резидентам не видаватиметься дозвіл на проживання або сертифікат, що дає право на державні пільги.

Візи для цифрових кочівників не продовжуватимуться. Після закінчення терміну потрібно буде залишити країну на період щонайменше шість місяців. І лише після цього можна повторно подати заяву, якщо є бажання повернутись.

За даними Nomadlist.com, зараз по всьому світу проживає та працює близько 35 мільйонів цифрових кочівників, більшість з яких з Північної Америки та Європи. Зазначається, що Токіо увійшов до десятки найвідвідуваніших віддалених робочих хабів світу минулого року і є найбільш зростаючим серед них.