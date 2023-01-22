Експерти розповіли чим зайнятися в Саудівській Аравії туристу

Саудівська Аравія — місце з багатою історією, культурою та безліччю природних чудес. У королівстві знайдеться спосіб провести відпустку на будь-який смак.

Саудівська Аравія — одна з найбагатших країн планети, найбільша держава Аравійського півострова. Донедавна в цю країну могли в’їжджати лише бізнесмени та паломники. Проте зараз дедалі частіше пускають і звичайних туристів. При цьому в’їзд до Мекки для них все ще заборонено, а потрапити до Медини можна, але тільки до самого міста, а не до мечеті Пророка.

Можливо багато хто представляє Саудівську Аравію як одну велику пустелю з давніми пам’ятками, і, почасти, це так — найчастіше туристи приїжджають до Медини і відвідують стародавні палаци та мечеті. Однак ця країна може відкрити і гірські панорами, і красиві пляжі, і національні парки з природою. Любителям активного відпочинку припаде до смаку дайвінг, соколине полювання, а поціновувачам усього незвичайного можна відвідати верблюжі конкурси краси.

Столиця країни Ер-Ріяд — місто, де блискучі хмарочоси є сусідами з історичними кварталами, а сучасні ресторани — з автентичними базарами. Тут найпростіше пересуватися автомобілем: громадського транспорту тут практично немає, як і пішохідних маршрутів.

Це місто більше підійде шанувальникам шопінгу. Улюблене місце всіх шопоголіків – торговий центр Riyadh Park з галереєю бутіків прямо під пальмами. У цьому районі можна скуштувати традиційні страви. Обов’язково туристам радять скуштувати кабсу (різновид плову – прим.автора) та традиційний хліб кхмер. Обід у ресторані в центрі столиці коштуватиме приблизно 150 ріалів.

Зведений в 1865 році фортифікаційний комплекс Фортеця Масмак вважається одним з найбільш відвідуваних місць столиці Ер-Ріяда. Окрім старовинних будівель, що збереглися, гості Ер-Ріяда можуть більше дізнатися про історію міста завдяки музейним експонатам, а для правовірних мусульман тут обладнана мечеть.

Ще одна визначна пам’ятка столиці – хмарочос Бурдж Аль-Мамляка чи Kingdom Centre. Цю будівлю вдалося звести лише за три роки. Тут 99 поверхів, що забезпечує хмарочосу 115 місце у списку найвищих споруд планети. На самому верху будівлі можна побачити неординарну прибудову у вигляді голки вушка. За таке дизайнерське рішення Бурдж Аль-Мамляка переміг у номінації найоригінальніших у світі у 2002 році. На висоті 300 метрів туристи можуть помилуватися чудовими краєвидами на найбільший мегаполіс, наповнений сучасними та старовинними будинками.

Найкрасивішу архітектурну забудову країни можна побачити у Джідді. Колись це було портове місто, куди приїжджали іноземні торговці та художники. Історичний квартал Аль-Балад — серце міста, в якому розташувалися найкращі ресторани та музеї. Джідда розташована недалеко від Червоного моря, через що славиться своїми свіжими морепродуктами. На набережній Корніш можна знайти найкращі ресторани з найсмачнішими морепродуктами. За 40 кілометрів від Джіди знаходиться приватний пляж Durrat Al Arus, де можна орендувати віллу і залишитися на ніч або на кілька днів.

Мадаїн-Саліх – чудовий вибір для тих, хто роздумує, що відвідати в Саудівській Аравії під час тривалого відпочинку. На території комплексу знаходяться руїни найважливішого в першому столітті до нашої ери поселення Херга, куди приїжджали торговці з усього півострова. Цікавою атракцію робить збори в одному місці пам’яток архітектури різних народів: ассірійців, фінікійців та єгиптян.

Пам’ятник Мадаїн-Саліх знаходиться більш ніж за 900 кілометрів від Ер-Ріяда в провінції Ель-Мадіна. Найближчим до нього містом є Аль-Ула, розташований за 30 кілометрів на південний захід. Добиратися з Ер-Ріяда до Мадаїн-Саліха найпростіше на літаку, який вилітає двічі на тиждень. Рейси здійснюють авіакомпанії Saudia, Emirates та Gulf Air. Переліт з Ер-Ріяда триває 1,5 години, а з Медини – 45 хвилин. Найближчий до об’єкта аеропорт розташований у місті Аль-Ула. Наслідуючи його дорогою №375, можна опинитися біля архітектурного комплексу через 40 хвилин.

Національний парк Асір — одна з небагатьох територій Саудівської Аравії з флорою і фауною, що збереглася. Заповідник функціонує з вісімдесятих років минулого століття та повністю фінансується державою.

Тут можна прогулятися величезною територією парку, побачити рідкісних тварин, на кшталт нубійського гірського цапа і сірчанобуду, і рослини в природній сфері проживання. Тут є обладнані майданчики для гриля та пікніків, ігрові зони для дітей та майданчики для спортсменів. До нацпарку можна приїхати на кілька днів – відвідувачам доступні ділянки для наметів.

Інша природна визначна пам’ятка Саудівської Аравії — оазис Аль-Ахса, на території якого зростає понад два мільйони фінікових пальм. Це місце включено до Світового списку спадщини ЮНЕСКО, а також у Книгу рекордів Гіннеса як найбільший автономний оазис у світі. Тут розташовані не лише древні мечеті та пам’ятники архітектури, а й джерела: гарячі та холодні.

На заході Саудівська Аравія омивається Червоним морем, на сході – Перською затокою. Найвідоміші курорти зосереджені березі Червоного моря. Янбу-ель-Бахр в однойменному місті — один із найдоглянутіших у країні, з фотогенічними пальмами, дитячими майданчиками, шезлонгами та парасольками. На пляж Сільвер-Сендс в Джидді пускають лише за паспортом, зате є всі умови для релаксу з сім’єю: ігрові зони, прокат інвентарю, душові прісні води, туалети. Шанувальникам усамітнення краще вибрати дикий пляж Хакль з мальовничими дюнами, кам’янистими скелями та незабутнім краєвидом на Синайські гори — Єгипет прямо навпроти.

На узбережжі Перської затоки популярні Аль-Фанатир-Біч в Ель-Джубайлі з упорядкованою територією, піцеріями та безкоштовним інтернетом, Аквір-Біч в Ель-Хуфуфі з альтанками, зручностями та кришталевою водою. А Хальф-Мун-Бей в Ель-Хубарі, який отримав назву за форму півмісяця, сподобається активним туристам: яхти, водні лижі та скутери, рибалка та парасейлінг.

Не забувайте, що це релігійна країна, тому туристам чоловікам слід залишатися в майках та шортах, а жінкам новити купальники.