У Саудівській Аравії знімуть заборону на купальники та позашлюбні відносини

На новому курорті Red Sea в Саудівській Аравії дозволять засмагати в бікіні і не питатимуть шлюбу при заселенні. Країна продовжує просувати свій проект, який, за їхнім задумом, має скласти конкуренцію Дубаї.

Представники саудівського курорту запевнили, що «для жінок немає жодних обмежень, і в пункті призначення не діятимуть спеціальних гендерних правил». Купальники, зокрема бікіні, не під забороною. У пар, що бронюють готель, не питатимуть, одружені вони чи ні.

Місцевий закон забороняє чоловікам, у тому числі приїжджим з інших країн, проживати під одним дахом із незаміжніми дівчатами. Нещодавно влада зробила виняток для футболіста Кріштіану Роналду. Ну а як не зробити те саме для сотень тисяч туристів, яких чекають у країні?