Женщина из ЮАР родила десятерню

Жительница Южно-Африканской Республики вошла в книгу рекордов Гиннеса, родив сразу 10 детей.
По данным новостного портала IOL, 37-летняя Гозий Тамара Ситхоле из провинции Гаутенг явила миру семь мальчиков и трех девочек при помощи кесарева сечения.
Гозиаме Тамара Ситхал побила мировой рекорд Гиннеса
Роды проходили в одной из клиник Претории.
Мужчина Гозий Тебохо Цотеци рассказал, что у пары уже есть шестилетние близнецы.
По словам мужчины, он очень рад и взволнован этим событием.
Ранее сканирование показало, что Ситхоле ждет восемь. По словам женщины, сначала она сомневалась в этом, считая, что у нее будет двойня или тройня. «Но со временем я поняла, что это действительно правда», — рассказала она журналистам.
Профессор Дини Мавела из Университета Медицинских Наук Сефакой Макгато отмечает, что случай Ситхоле крайне редкий.
По словам ученого, следующие несколько месяцев младенцы проведут в инкубаторе.