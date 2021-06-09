Женщина из ЮАР родила десятерню

Жительница Южно-Африканской Республики вошла в книгу рекордов Гиннеса, родив сразу 10 детей.

По данным новостного портала IOL, 37-летняя Гозий Тамара Ситхоле из провинции Гаутенг явила миру семь мальчиков и трех девочек при помощи кесарева сечения.

Гозиаме Тамара Ситхал побила мировой рекорд Гиннеса

Роды проходили в одной из клиник Претории.

Мужчина Гозий Тебохо Цотеци рассказал, что у пары уже есть шестилетние близнецы.

По словам мужчины, он очень рад и взволнован этим событием.

Ранее сканирование показало, что Ситхоле ждет восемь. По словам женщины, сначала она сомневалась в этом, считая, что у нее будет двойня или тройня. «Но со временем я поняла, что это действительно правда», — рассказала она журналистам.

Профессор Дини Мавела из Университета Медицинских Наук Сефакой Макгато отмечает, что случай Ситхоле крайне редкий.

По словам ученого, следующие несколько месяцев младенцы проведут в инкубаторе.