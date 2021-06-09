Жінка з ПАР народила десятерню

Мешканка Південно-Африканської Республіки увійшла в книгу рекордів Гіннеса, народивши відразу 10 дітей.

За даними новинного порталу IOL, 37-річна Гозіам Тамара Сітхоле з провінції Гаутенг явила світові сімох хлопчиків і трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.

Гозіаме Тамара Сітхал побила світовий рекорд Гіннеса

Пологи проходили в одній з клінік Преторії.

Чоловік Гозіам Тебохо Цотеці розповів, що у пари вже є шестирічні близнюки.

За словами чоловіка, він дуже радий і схвильований цією подією.

Раніше сканування показало, що Сітхоле чекає вісьмох. За словами жінки, спочатку вона сумнівалася в цьому, вважаючи, що у неї буде двійня або трійня. “Але згодом я зрозуміла, що це дійсно правда”, – розповіла вона журналістам.

Професор Діні Мавела з Університету Медичних Наук Сефакой Макгато зазначає, що випадок Сітхоле вкрай рідкісний.

За словами вченого, наступні кілька місяців немовлята проведуть в інкубаторі.