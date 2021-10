Транспортный хаос из-за наводнения в Лондоне (видео)

Как сообщает BBC, проливной дождь затопил некоторые районы Лондона. Повреждены магазины и офисы в Найтсбридже.

Parts of London have been submerged in floodwater after more than an inch of rain fell on the capital in under an hour.

Flash floods in Knightsbridge burst into luxury shops with cars and buses spraying brown water.

