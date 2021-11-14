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В Турции туристка повисла на парашюте между домами

Глеб Парфененко
У Туреччині туристка повисла на парашуті між будинками

Российскую туристку, не справившуюся с управлением параплана в Аланье, забрала жилые дома и курортные отели – некоторое время девушка висела на углу высотного здания с переломом ноги. О несчастном случае сообщили турецкие СМИ.

Уточняется, что любительница экстремального спорта взлетела с вершины 800-метровой горы Ясы Тепе в Анталии – одного из самых популярных мест для занятия парапланеризмом. Особенность места для взлета – очень близкое расположение центра курортного региона. Парапланеристы в Алании обычно приземляются на знаменитом пляже Клеопатры, однако туристка, в какой-то момент совершавшая одиночный полет, потеряла контроль над парашютом из-за ветра при спуске, зацепилась им за угол крыши и повисла прямо на краю многоэтажного дома в городке Кизлар Пинари в районе Алании. где расположены отели.

Очевидцы сообщили об инциденте в службу экстренной помощи. Вскоре к месту происшествия приехали пожарные и скорая помощь столичного муниципалитета Анталии. Спасатели сняли путешественницу вместе с парашютом, а врачи оказали первую помощь и отвезли в больницу – у девушки сломана косточка на правой ноге. Общее самочувствие пациентки удовлетворительное.

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