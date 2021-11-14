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ТУРЕЧЧИНАТуризм

У Туреччині туристка повисла на парашуті між будинками

Гліб Парфененко
У Туреччині туристка повисла на парашуті між будинками

Російську туристку, яка не впоралася з управлінням параплана в Алан’є, забрала житлові будинки і курортні готелі – деякий час дівчина висіла на розі висотної будівлі з переломом ноги. Про нещасний випадок повідомили турецькі ЗМІ.

Уточнюється, що любителька екстремального спорту злетіла з вершини 800-метрової гори Яси ​​Тепе в Анталії – одного з найпопулярніших місць для заняття парапланеризмом. Особливість місця для зльоту – дуже близьке розташування центру курортного регіону. Парапланеристи в Аланії зазвичай приземляються на знаменитому пляжі Клеопатри, проте туристка, що в якийсь момент здійснювала одиночний політ, втратила контроль над парашутом через вітер при спуску, зачепилася ним за кут даху і повисла прямо на краю багатоповерхового будинку в містечку Кізлар Пінарі в районі Аланії, де розташовані готелі.

Очевидці повідомили про інцидент у службу екстреної допомоги. Незабаром до місця пригоди приїхали пожежники та швидка допомога столичного муніципалітету Анталії. Рятувальники зняли мандрівницю разом із парашутом, а лікарі надали першу допомогу та відвезли до лікарні – у дівчини зламано кісточку на правій нозі. Загальне самопочуття пацієнтки задовільне.

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