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ІНДІЯТуризм

В Індії снігопад забрав 12 життів туристів (Відео)

Гліб Парфененко
В Індії снігопад забрав 12 життів туристів (Відео)

Рясний снігопад забрав життя 12 людей в гірському районі на півночі Індії, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеве телебачення НТВ.

Туристична група з 17 осіб пропала в понеділок під час перетину кордону в штаті Уттаракханд. В ході рятувальної операції, в якій також брали участь індійські військові вертольоти, були виявлені двоє виживших і тіла 12 загиблих. Пошук трьох осіб триває.

Всі туристи були індійцями – зі столиці Делі і східного штату Західна Бенгалія.

За заявою влади, понад 100 туристів, які застрягли в долинах Дарма і Байас в Піторагархе, також перевозяться по повітрю. Наїнітал продовжує залишатися найбільш постраждалим районом: 35 підтверджених смертей.

У Чампават 11 людей загинули, а шестеро людей загинули в Альморе. У п’ятницю головний міністр Пушкар Сінгх Дами провів інвентаризацію постраждалих від дощу районів.

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