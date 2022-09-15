В аэропорту Амстердама авиакомпании вынуждены отменять рейсы

Пассажиры, прибывающие в амстердамский аэропорт Схипхол (AMS) и вылетающие из него, на этой неделе снова столкнулись с множеством задержек и многочасовыми очередями.

Официальные лица нидерландского аэропорта обвиняют в перебоях нехватку сотрудников, что особенно отразилось на контрольно-пропускных пунктах безопасности. В понедельник руководство Схипхола было вынуждено попросить авиакомпании отменить более 80 рейсов с 16:00 до 23:00.

Отмена многих рейсов привела к тому, что для тысяч пассажиров этот день оказался катастрофическим: вне аэропорта образовались огромные очереди.

Вдобавок ко всему, Схипхол посоветовал приезжать к вылету заранее, чтобы хватило времени на прохождение аэропортовых процедур. В результате многие путешественники провели внутри терминалов несколько часов в ожидании отправления своих рейсов — более 600 были задержаны.

Летом сотрудники службы безопасности получили временное повышение заработной платы, но по окончании летнего сезона премиальные платить перестали. Итог – недовольство специалистов и дальнейшее увольнение.

Аэропорт извинился за сложившуюся ситуацию и заверил, что намерен нанять 80 новых сотрудников службы безопасности, которые будут готовы к работе к октябрю.

Один из самых загруженных аэропортов Европы, Схипхол, в течение нескольких месяцев боролся с целым рядом проблем. Перебои начались еще в апреле и продолжаются до сих пор, в частности отменяются сотни вылетов, на которые проданы все билеты.

В августе из-за сбоя в системе выдачи багажа в аэропорту пострадали тысячи пассажиров на стыковочных рейсах флагманского голландского перевозчика KLM.

В мае дирекция аэропорта впервые попросила авиакомпании сократить расписание, чтобы уменьшить задержки, вызванные резким ростом пассажиропотока и забастовкой грузчиков. Как и лондонский аэропорт Хитроу (LHR), Схипхол ввел ограничение на количество пассажиров в летнем сезоне. Он намерен продлить ограничения до октября.

Пассажиропоток в аэропорту Схипхол в настоящее время составляет 67 500 человек, и ожидается, что в октябре он увеличится до 69 500 человек, прежде чем правительство Нидерландов намеренно сократит его в 2023 году всего до 60 000 человек с целью борьбы с загрязнением воздуха.