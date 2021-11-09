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Туристы из Украины и Германии нашли альтернативу «российским» Хургаде и Шарм-эль-Шейху

Глеб Парфененко
Кількість рейсів до цього Єгипетського курорту зростає: переважно з України та Німеччини

Расписание полетов туристов в международный аэропорт Марса Алам показывает рост, причем со следующей недели рейсы будут выполняться в основном из Германии и Украины, в среднем по 18 рейсов из каждой страны.

EasyJet возобновит полеты в аэропорт Марса Алам с еженедельным рейсом из Берлина, начиная с 6 ноября, сказал эксперт по туризму Абуль Хаггаг аль-Эмари.

В настоящее время заполнение отелей Марса-Алама туристами значительно увеличилось с началом зимнего сезона.

Аэропорт Марса-Алам получил сертификат аккредитации по безопасным путешествиям Международного совета аэропортов в первом квартале 2021 года, заявили навигационные источники в аэропорту. Министерская комиссия по министерствам здравоохранения и авиации проверила все меры, предпринятые властями в международном аэропорту Марса-Алам в связи с увеличением потока туристов.

В последние несколько лет Египет значительно улучшил свою систему эффективности: проверка пассажиров и багажа значительно улучшила инфраструктуру аэропорта.

Напомним, что зимнем сезоне в гостиницах Хургады и Шарм-эль-Шейха «произошло значительное улучшение заполняемости отелей», что обеспечило возвращение российского и британского туррынка, подробности здесь.

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