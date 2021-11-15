Обработчик багажа в аэропорту рассказал, как на самом деле хранятся ваши чемоданы.

Оставлять чемоданы во время регистрации в аэропорту всегда выглядит как азартная игра – увидите ли вы их снова, и если да, то будут ли они в том же состоянии?

Мы все видели, как эти чемоданы бросают в самолет, но обработчик багажа пытался облегчить какие-либо опасения, сняв, как он складывает сумки в брюхе самолета.

Мужчина, под ником djsugue на TikTok, был записан как загружающий сумки в аэропорту Ванкувера, и ролик лакнул более 2,1 миллиона раз.

Он начинает с развертывания ролика, который помогает перемещать чемоданы по полу, а затем складывает их в три слоя сзади.

Один из операторов по обработке багажа написал на Reddit: «Когда-то я работал на рампе, тетрис с сумками законный, это как обычный тетрис, только с большей жестокостью».

DIP ранее сообщал о наилучшем способе получить свой багаж первым, с этим материалом можно ознакомиться в статье «Стал известен хитрый трюк, позволяющий пассажирам получить свой багаж в аэропорту первыми»