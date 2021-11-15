Обробник багажу в аеропорту розповів, як насправді зберігаються ваші валізи в літаку

Залишати валізи під час реєстрації в аеропорту завжди виглядає як азартна гра – чи побачите ви їх знову, і якщо так, то чи будуть вони в тому ж стані?

Ми всі бачили, як ці валізи кидають у літак, але обробник багажу намагався полегшити будь-які побоювання, знявши, як він складає сумки в череві літака.

Чоловік, під ніком djsugue на TikTok, був записаний як завантажує сумки в аеропорту Ванкувера, і ролик лакнули більше 2,1 міллона разів.

Він починає з розгортання ролика, який допомагає переміщати валізи по підлозі, а потім складає їх у три шари ззаду.

Один із операторів з обробки багажу написав на Reddit: «Колись я працював на рампі, тетріс із сумками законний, це як звичайний тетріс, тільки з більшою жорстокістю».

DIP раніше повідомляв про найкращий спосіб отримати свій багаж першими, з цим метеріалом можно ознайомитись у статі “Став відомий хитрий трюк, що дозволяє пасажирам отримати свій багаж в аеропорту першими”