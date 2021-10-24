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Названный хитрый способ, как избежать потери всего багажа во время отпуска

Глеб Парфененко
Названный хитрый способ, как избежать потери всего багажа во время отпуска

Оригинальный способ, как не остаться без вещей — по крайней мере, без всех своих вещей — в случае потери багажа во время перелета представили британские эксперты. В соцсети Reddit один из путешественников назвал «безотказный» метод не полностью остаться без одежды и туалетных принадлежностей, при том условии, если вы путешествуете семьей или компанией.

Способ такой: разделите необходимые вещи каждого из путешествующих на несколько стопок и разложите их в каждый чемодан понемногу. «Таким образом, если один чемодан потеряется в дороге, у вас обоих останется одежду, и не будет так, что одному в компании будет нечего надеть. Это бесплатно и очень удобно — ваш партнер, друг или ребенок не останется без одежды или только с одной сменой одежды, которую положил в ручную кладь», — заявляет автор метода. Он также добавляет, что пропажи багажа редко, но случается, и всякий, кто ожидал получения багажа несколько дней согласится, что такая система более чем полезна.

Туристы в комментариях в целом согласились, что в этом есть что-то разумное — и рассказывают ужасы потери багажа: «Мы ждали 3 дня с двумя изменениями одежды. Каждую ночь приходилось стирать белье», — пишет одна туристка. Другие утверждают, что дошли до этой системы разных чемоданов еще раньше, на горьком опыте. Кроме того, многие рекомендуют класть смену необходимой одежды — и в первую очередь, нижнего белья — в ручную кладь.

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