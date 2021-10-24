Названный хитрый способ, как избежать потери всего багажа во время отпуска

Оригинальный способ, как не остаться без вещей — по крайней мере, без всех своих вещей — в случае потери багажа во время перелета представили британские эксперты. В соцсети Reddit один из путешественников назвал «безотказный» метод не полностью остаться без одежды и туалетных принадлежностей, при том условии, если вы путешествуете семьей или компанией.

Способ такой: разделите необходимые вещи каждого из путешествующих на несколько стопок и разложите их в каждый чемодан понемногу. «Таким образом, если один чемодан потеряется в дороге, у вас обоих останется одежду, и не будет так, что одному в компании будет нечего надеть. Это бесплатно и очень удобно — ваш партнер, друг или ребенок не останется без одежды или только с одной сменой одежды, которую положил в ручную кладь», — заявляет автор метода. Он также добавляет, что пропажи багажа редко, но случается, и всякий, кто ожидал получения багажа несколько дней согласится, что такая система более чем полезна.

Туристы в комментариях в целом согласились, что в этом есть что-то разумное — и рассказывают ужасы потери багажа: «Мы ждали 3 дня с двумя изменениями одежды. Каждую ночь приходилось стирать белье», — пишет одна туристка. Другие утверждают, что дошли до этой системы разных чемоданов еще раньше, на горьком опыте. Кроме того, многие рекомендуют класть смену необходимой одежды — и в первую очередь, нижнего белья — в ручную кладь.