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LifeStyleТуризм

Названий хитрий спосіб, як уникнути втрати всього багажу під час відпустки

Гліб Парфененко
Названий хитрий спосіб, як уникнути втрати всього багажу під час відпустки

Оригінальний спосіб, як не залишитися без речей – принаймні, без всіх своїх речей – в разі втрати багажу під час перельоту представили британські експерти. У соцмережі Reddit один з мандрівників назвав «безвідмовний» метод не повністю залишитися без одягу і речей туалету, за тієї умови, якщо ви подорожуєте сім’єю або компанією.

Спосіб такий: розділіть необхідні речі кожного з подорожуючих на кілька стопок і розкладіть їх в кожен чемодан потроху. «Таким чином, якщо один чемодан загубиться в дорозі, у вас обох залишиться одяг, і не буде так, що одному в компанії буде нічого надіти. Це безкоштовно і дуже зручно – ваш партнер, друг або дитина не залишиться без одягу або тільки з однією зміною одягу, яку поклав в ручну поклажу», – заявляє автор методу. Він також додає, що пропажі багажу рідко, але трапляється, і всякий, хто очікував отримання багажу кілька днів погодиться, що така система більш ніж корисна.

Туристи в коментарях в цілому погодилися, що в цьому є щось розумне – і розповідають жахи втрати багажу: «Ми чекали 3 дні з двома змінами одягу. Щоночі доводилося прати білизну», – пише одна туристка. Інші стверджують, що дійшли до цієї системи різних валіз ще раніше, на гіркому досвіді. Крім того, багато рекомендують класти зміну необхідного одягу – і в першу чергу, нижньої білизни – в ручну поклажу.

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