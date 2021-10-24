Названий хитрий спосіб, як уникнути втрати всього багажу під час відпустки

Оригінальний спосіб, як не залишитися без речей – принаймні, без всіх своїх речей – в разі втрати багажу під час перельоту представили британські експерти. У соцмережі Reddit один з мандрівників назвав «безвідмовний» метод не повністю залишитися без одягу і речей туалету, за тієї умови, якщо ви подорожуєте сім’єю або компанією.

Спосіб такий: розділіть необхідні речі кожного з подорожуючих на кілька стопок і розкладіть їх в кожен чемодан потроху. «Таким чином, якщо один чемодан загубиться в дорозі, у вас обох залишиться одяг, і не буде так, що одному в компанії буде нічого надіти. Це безкоштовно і дуже зручно – ваш партнер, друг або дитина не залишиться без одягу або тільки з однією зміною одягу, яку поклав в ручну поклажу», – заявляє автор методу. Він також додає, що пропажі багажу рідко, але трапляється, і всякий, хто очікував отримання багажу кілька днів погодиться, що така система більш ніж корисна.

Туристи в коментарях в цілому погодилися, що в цьому є щось розумне – і розповідають жахи втрати багажу: «Ми чекали 3 дні з двома змінами одягу. Щоночі доводилося прати білизну», – пише одна туристка. Інші стверджують, що дійшли до цієї системи різних валіз ще раніше, на гіркому досвіді. Крім того, багато рекомендують класти зміну необхідного одягу – і в першу чергу, нижньої білизни – в ручну поклажу.