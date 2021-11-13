На Хургаду и Марс-Алам надвигаются проливные дожди и грозы, на Асуан – снежная буря: Египет накрывает аномальная погода

Погодные аномалии с пятницы накрыли курорты Египта: сильные грозы обрушились на провинцию Красное море, где расположена Хургада и другие курорты, а рядом с Асуаном зафиксировали даже «ливень с кусочками снега», то есть грозу с градом.

Метеорологи прогнозируют, что и в субботу сильные грозы упадут на юго-восток, включая провинцию Красное море. Также облака двигаются к Луксору. Граждан Египта, а также водителей призывали осторожничать на дорогах. Также метеорологи говорят, что возможное возвращение сильных дождей в течение следующих 10 дней, это затронет не только средиземноморское побережье, включая Александрию, а также ливни возможны в провинции Красного моря и, возможно, южной части Верхнего Египта, центрального и южного Синая.

Уникальное для Египта погодное явление наблюдали и в провинции Асуан – там, согласно египетским СМИ, «выпали кусочки снега и ливни, сопровождавшиеся громом и молнией», то есть прошла гроза с градом. Из-за урагана и грозы были закрыты автомагистрали, а также остановлено передвижение по реке, или «зацепило» круизные лайнеры – не сообщается.

Генерал-майор Ашраф Аттиа, губернатор Асуана, объявил о повышении степени готовности чрезвычайных служб провинции к увеличению количества дождевых осадков и призвал автомобилистов и владельцев туристических и рыболовных лодок быть осторожными из-за плохой погоды.

Управление метеорологии также заявило, что грозы будут продолжаться над горными хребтами Красного моря, особенно в районе Марса Алам и Восточной пустыне. Грозы от легкой до средней вероятны и на юге Синая и на крайнем юге Верхнего Египта в Нувейбе, Святой Екатерине, Луксоре, Абу-Симбеле и Асуане. Также на курортах ожидается сильный ветер.

Впрочем, как успокаивает прогноз погоды туристов, это долго не продлится. До понедельника в Хургаде установится ясная солнечная погода с температурой +27°C – и на этом уровне такая пляжная погода продержится всю неделю.