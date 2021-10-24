Даны 3 совета, как не стать жертвой карманников во время путешествия

Благие намерения нередко оборачиваются проблемами для туристов — с этого предупреждения американка Ребекка Болдуин с США дает советы в соцсети вопросов и ответов Quora, отвечая на вопрос, как туристы рискуют привлечь карманников. Неожиданно, но опасным знаком, увидев который туристы «начинают сигнализировать, чтобы их ограбили» оказывается … знак «Осторожно, карманники».

«Их часто можно увидеть на станциях метро в крупных городах, таких как Париж и Лондон, а также в наиболее посещаемых местах. Когда туристы видят эти знаки, они почти инстинктивно останавливаются и проверяют свои ценные вещи — деньги, кредитные карточки, паспорт, касаясь своих брюк, карманы пальто или кошелька. Делая это, они не понимают, что они действительно сказали карманным ворам и другим ворам, где находятся их ценности», — заявляет туристка.

В итоге первый лайфак, который она озвучивает — это игнорировать подобные знаки и точно не проверять, на месте ли деньги и вещи в людных местах или в метро. Также она рекомендует хранить часть денег в «необычных местах».

Вторая типичная ошибка — носить в толпе, например, во время осмотра достопримечательностей, дорогие украшения. «Это просто глупо, и слишком легко, чтобы красивое ожерелье сорвали твоей шее. Не стоит одевать дорогие украшения на экскурсию. И на вечера в отеле много даже состоятельных людей надевают реплики из бижутерии», — заявила она.

Третий лайфхак — не поддаваться на типичные уловки мошенников. Среди них такие как: