Даны 3 совета, как не стать жертвой карманников во время путешествия

Благие намерения нередко оборачиваются проблемами для туристов — с этого предупреждения американка Ребекка Болдуин с США дает советы в соцсети вопросов и ответов Quora, отвечая на вопрос, как туристы рискуют привлечь карманников. Неожиданно, но опасным знаком, увидев который туристы «начинают сигнализировать, чтобы их ограбили» оказывается … знак «Осторожно, карманники».
«Их часто можно увидеть на станциях метро в крупных городах, таких как Париж и Лондон, а также в наиболее посещаемых местах. Когда туристы видят эти знаки, они почти инстинктивно останавливаются и проверяют свои ценные вещи — деньги, кредитные карточки, паспорт, касаясь своих брюк, карманы пальто или кошелька. Делая это, они не понимают, что они действительно сказали карманным ворам и другим ворам, где находятся их ценности», — заявляет туристка.
В итоге первый лайфак, который она озвучивает — это игнорировать подобные знаки и точно не проверять, на месте ли деньги и вещи в людных местах или в метро. Также она рекомендует хранить часть денег в «необычных местах».
Вторая типичная ошибка — носить в толпе, например, во время осмотра достопримечательностей, дорогие украшения. «Это просто глупо, и слишком легко, чтобы красивое ожерелье сорвали твоей шее. Не стоит одевать дорогие украшения на экскурсию. И на вечера в отеле много даже состоятельных людей надевают реплики из бижутерии», — заявила она.
Третий лайфхак — не поддаваться на типичные уловки мошенников. Среди них такие как:
- «Грязная рубашка»: какая грязное вещество, такое как искусственный птичий помет или горчица, «пятнает» рубашку туриста, и пока «полезный незнакомец», который обратил его внимание на неприятность, пытается счистить его, а его подельник очищает туристу карман. «Золотое кольцо» оно же «потерянный кошелек»: один из мошенников останавливает туриста, говоря «вы что-то упустили», и показывает «золотое» кольцо или кошелек. А пока турист отвлекся, его реальный кошелек попытаются извлечь из кармана, или появится «хозяин» вещи с требованием компенсации.
- «С твоей машиной что-то не так!» — рецепт «развести» автомобилиста. Рядом останавливается машина, и водитель указывает, что с задней частью вашего автомобиля что-то серьезно не так. Если вы остановитесь сразу и идете осматривать проблему, сообщник может взыскать вещи из переднего сиденья — а то и угнать машину.
- Также туристов предупреждают, что в популярных туристических местах, вроде Парижа, воры нередко маскируются под туристов, и ждут в холле тех беззаботных, что оставят багаж и личные вещи без присмотра. Это не рекомендуется делать — как и называть вслух свой номер комнаты.