Дано 3 поради, як не стати жертвою кишенькових злодіїв під час подорожі

Благі наміри нерідко обертаються проблемами для туристів – з цього попередження американка Ребекка Болдуін з США дає поради в соцмережі питань і відповідей Quora, відповідаючи на питання, як туристи ризикують привернути кишенькових злодіїв. Несподівано, але найнебезпечнішим знаком, побачивши який туристи «починають сигналізувати, щоб їх пограбували» виявляється … знак «Обережно, кишенькові злодії».
«Їх часто можна побачити на станціях метро у великих містах, таких як Париж і Лондон, а також в найбільш відвідуваних місцях. Коли туристи бачать ці знаки, вони майже інстинктивно зупиняються і перевіряють свої цінні речі – гроші, кредитні картки, паспорт, торкаючись своїх штанів, кишені пальто або гаманця. Роблячи це, вони не розуміють, що вони насправді сказали кишеньковим злодіям і іншим злодіям, де знаходяться їх цінності», – заявляє туристка.
У підсумку перший лайфак, який вона озвучує – це ігнорувати подібні знаки і точно не перевіряти, чи на місці гроші і речі в людних місцях або в метро. Також вона рекомендує зберігати частину грошей в «незвичайних місцях».
Друга типова помилка – носити в натовпі, наприклад, під час огляду визначних пам’яток, дорогі прикраси. «Це просто нерозумно, і занадто легко, щоб красиве намисто зірвали з твоєї шиї. Не варто одягати дорогі прикраси на екскурсію. Та й на вечори в готелі багато навіть заможних людей надягають репліки з біжутерії», – заявила вона.
Третій лайфхак – не піддаватися на типові прийоми шахраїв. Серед них такі як:
- «Брудна сорочка»: якась брудна речовина, така як штучний пташиний послід або гірчиця, «плямує» сорочку туриста, і поки «корисний незнайомець», який звернув його увагу на неприємність, намагається зчистити його, його подільник очищає туристу кишеню. «Золоте кільце» воно ж «загублений гаманець»: один із шахраїв зупиняє туриста, кажучи «ви щось упустили», і показує «золоте» кільце або гаманець. А поки турист відволікся, його реальний гаманець спробують витягти з кишені, або з’явиться «господар» речі з вимогою компенсації.
- «З твоєю машиною щось не так!» – рецепт «розвести» автомобіліста. Поруч зупиняється машина, і водій вказує, що з задньою частиною вашого автомобіля щось серйозно не так. Якщо ви зупинитеся відразу і йдете оглядати проблему, спільник може стягнути речі з переднього сидіння – а то і викрасти машину.
- Також туристів попереджають, що в популярних туристичних місцях, на кшталт Парижа, злодії нерідко маскуються під туристів, і чекають в холі тих безтурботних, що залишать багаж і особисті речі без нагляду. Це не рекомендується робити – як і називати вголос свій номер кімнати.