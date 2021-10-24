Дано 3 поради, як не стати жертвою кишенькових злодіїв під час подорожі

Благі наміри нерідко обертаються проблемами для туристів – з цього попередження американка Ребекка Болдуін з США дає поради в соцмережі питань і відповідей Quora, відповідаючи на питання, як туристи ризикують привернути кишенькових злодіїв. Несподівано, але найнебезпечнішим знаком, побачивши який туристи «починають сигналізувати, щоб їх пограбували» виявляється … знак «Обережно, кишенькові злодії».

«Їх часто можна побачити на станціях метро у великих містах, таких як Париж і Лондон, а також в найбільш відвідуваних місцях. Коли туристи бачать ці знаки, вони майже інстинктивно зупиняються і перевіряють свої цінні речі – гроші, кредитні картки, паспорт, торкаючись своїх штанів, кишені пальто або гаманця. Роблячи це, вони не розуміють, що вони насправді сказали кишеньковим злодіям і іншим злодіям, де знаходяться їх цінності», – заявляє туристка.

У підсумку перший лайфак, який вона озвучує – це ігнорувати подібні знаки і точно не перевіряти, чи на місці гроші і речі в людних місцях або в метро. Також вона рекомендує зберігати частину грошей в «незвичайних місцях».

Друга типова помилка – носити в натовпі, наприклад, під час огляду визначних пам’яток, дорогі прикраси. «Це просто нерозумно, і занадто легко, щоб красиве намисто зірвали з твоєї шиї. Не варто одягати дорогі прикраси на екскурсію. Та й на вечори в готелі багато навіть заможних людей надягають репліки з біжутерії», – заявила вона.

Третій лайфхак – не піддаватися на типові прийоми шахраїв. Серед них такі як: