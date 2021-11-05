Бортпроводник рассказал о тайных сигналах общения экипажа, о которых не знают пассажиры

Стюардессы способны тайно общаться друг с другом в самолете с помощью сигналов, о которых не знают туристы. Для этого персонал авиакомпаний задействует секретные коды на панели индикаторов и звуковое оповещение. Расшифровку секретных сигналов британскому изданию The Sun предоставил бортпроводник Матеуш Мащинский.

Как отметил сотрудник авиакомпании, под знаком выхода находится панель вызова области или ACP. Он пояснил, что он используется для общения во время полета, чтобы пассажиры не знали, о чем говорят сотрудники авиакомпании. Расшифровка основных сигналов следующая:

Например, если загорелся синий индикатор, это означает, что пассажир нажал кнопку вызова на своем месте и требует внимания.

Оранжевый – кто-то нажал кнопку вызова в туалете, мигающий оранжевый – активированная дымовая сигнализация.

Если персонал видит розовый свет, значит телефонный звонок, на который нужно ответить, а мигающий сигнал этого же цвета — групповой звонок между членами экипажа.

Однако цветовые индикаторы – это не единственный способ бортпроводников тайно общаться в самолете. Есть еще звуковые оповещения, которым рядовой пассажир не придаст значения. Кроме того, посторонние шумы – это способ секретного общения между пилотами и бортпроводниками. Так, стюардессы Qantas, крупнейшей авиакомпании Австралии, рассекретили смысл таинственных звуков в салоне самолета. По их словам, первый сигнал «донг», звучащий после взлета, сообщает экипаж, что шасси самолета убрано. Второй «донг» обычно раздается, когда знак пристегнутого ремня безопасности отключен, а следующие «донги» могут означать целый ряд вещей: от приветствия до важных объявлений.