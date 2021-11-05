Бортпровідник розповів про таємні сигнали спілкування екіпажу, про які не знають пасажири

Стюардеси мають спосіб таємно спілкуватися один з одним у літаку за допомогою сигналів, про які не знають туристи. Для цього персонал авіакомпаній задіює секретні коди на панелі індикаторів та звукове сповіщення. Розшифрування таємних сигналів британському виданню The Sun надав бортпровідник Матеуш Мащинський.

Як зазначив співробітник авіакомпанії, під знаком виходу можна знайти панель виклику області або ACP. Він пояснив, що вона використовується для спілкування під час польоту, щоби пасажири не знали, про що говорять співробітники авіакомпанії. Розшифровка основних сигналів наступна:

Наприклад, якщо загорівся синій індикатор, це означає, що пасажир натиснув кнопку виклику на своєму місці і потребує уваги.

Помаранчевий – хтось натиснув кнопку виклику в туалеті, блимаючий помаранчевий – активована димова сигналізація.

Якщо персонал бачить рожеве світло, це означає, що телефонний дзвінок, на який потрібно відповісти, а блимаючий сигнал цього ж кольору – груповий дзвінок між членами екіпажу.

Проте колірні індикатори – це не єдиний спосіб бортпровідників таємно спілкуватися у літаку. Є ще звукові сповіщення, яким пересічний пасажир не надасть значення. Крім того, сторонні шуми – це ще й спосіб секретного спілкування між пілотами та бортпровідниками. Так, стюардеси Qantas, найбільшої авіакомпанії Австралії, розсекретили сенс таємничих звуків у салоні літака. За їхніми словами, перший сигнал «донг», який звучить після зльоту, повідомляє екіпаж, що шасі літака прибрано. Другий «донг» зазвичай лунає, коли знак пристебнутого ременя безпеки вимкнено, а наступні «донги» можуть означати цілу низку речей: від вітання до важливих оголошень.