Блокчейн-технологии — прорыв для отрасли путешествий

За последние несколько лет технология блокчейн (Blockchain) вызвала большой интерес во многих секторах экономики. Во многом это связано с тем, что использование данного алгоритма может радикально изменить способ проведения транзакций, повысив прозрачность и безопасность.

Фактически, сегодня можно оплачивать авиабилеты или другие туристические услуги криптовалютой. Это является качественным скачком для туристической индустрии.

Отслеживание багажа

Технология блокчейн может быть чрезвычайно ценной при отслеживании перемещения багажа, особенно когда речь идет о международных поездках.

Во многих случаях багаж клиента переходит из рук в руки несколько раз во время поездки. Использование децентрализованной базы данных значительно упрощает обмен данными отслеживания между компаниями.

Идентификационные услуги

Услуги по идентификации чрезвычайно важны для индустрии туризма, и блокчейн потенциально может стать стандартом для хранения этой информации.

При таком использовании технология может значительно сократить время регистрации или очереди в аэропорту, поскольку простое сканирование отпечатка пальца или сетчатки глаза может заменить необходимость в множественных документах.

Безопасность и отслеживание платежей

Возможно, наиболее важное использование технологии блокчейн в гостиничном бизнесе, туризме и индустрии путешествий связано с платежами.

Здесь его приложения могут варьироваться от функции глобальной бухгалтерской книги, упрощающей и защищающей платежи, до возможности туристическим агентствам принимать платежи в криптовалютах.

Программы лояльности

Наконец, многие туристические агентства внедряют программы лояльности для поощрения персонализированных поощрений.

Блокчейн также может помочь с этими программами лояльности, упрощая процесс, позволяя клиентам более легко получать доступ к информации о своих баллах/бонусах и т.д. и упрощая распределение токенов. Технология также чрезвычайно полезна в борьбе с мошенничеством в этой области.