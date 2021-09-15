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ТУРЦИЯ

Выпало рекордное количество осадков в черноморском регионе Турции за последние 50 лет

Глеб Парфененко
Выпало рекордное количество осадков в черноморском регионе Турции за последние 50 лет

Этим летом в Черноморском регионе Турции было зарегистрировано рекордное количество осадков за последние 50 лет, в то время как в Эгейском регионе в то же время было зафиксировано 20-летний минимум осадков, сообщила турецкая частная телекомпания NTV.

По данным метеорологической службы, этим летом на черноморском побережье Турции выпало наибольшее количество осадков за последние 49 лет. В то же время в Эгейской Турции, где этим летом произошли сильные лесные пожары, наблюдается низкий уровень осадков за 23 года.

По всей Турции наблюдается увеличение на 26 процентов по сравнению с обычным уровнем осадков в течение сезона, а по сравнению с прошлым годом — на 17 процентов.

По районам наибольшее количество осадков выпало в черноморском районе Риза, а в трех районах страны — Измире, Айден и Мугла — осадков не было. Кастамону и Синоп сообщают о большом количестве осадков за 91 год.

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