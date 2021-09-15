ГоловнаТУРЕЧЧИНАВипала рекордна кількість опадів в чорноморському регіоні Туреччини за останні 50 років
ТУРЕЧЧИНА

Випала рекордна кількість опадів в чорноморському регіоні Туреччини за останні 50 років

Гліб Парфененко
Віпала рекордна кількість опадів в чорноморському регіоні Туреччини за останні 50 років

Цього літа в Чорноморському регіоні Туреччини було зареєстровано рекордну кількість опадів за останні 50 років, в той час як в Егейському регіоні в той же час було зафіксовано 20-річний мінімум опадів, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

За даними метеорологічної служби, цього літа на чорноморському узбережжі Туреччини випало найбільша кількість опадів за останні 49 років. У той же час в Егейській Туреччини, де цього літа відбулися сильні лісові пожежі, спостерігається найнижчий рівень опадів за 23 роки.

По всій Туреччині спостерігається збільшення на 26 відсотків у порівнянні зі звичайним рівнем опадів протягом сезону, а в порівнянні з минулим роком – на 17 відсотків.

По районах найбільша кількість опадів випала в чорноморському районі Різа, а в трьох районах країни – Ізмірі, Айден і Муглі – опадів не було. Кастамону і Синоп повідомляють про найбільшій кількості опадів за 91 рік.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаБлизький Східпандеміяпожежа

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International