Випала рекордна кількість опадів в чорноморському регіоні Туреччини за останні 50 років

Цього літа в Чорноморському регіоні Туреччини було зареєстровано рекордну кількість опадів за останні 50 років, в той час як в Егейському регіоні в той же час було зафіксовано 20-річний мінімум опадів, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

За даними метеорологічної служби, цього літа на чорноморському узбережжі Туреччини випало найбільша кількість опадів за останні 49 років. У той же час в Егейській Туреччини, де цього літа відбулися сильні лісові пожежі, спостерігається найнижчий рівень опадів за 23 роки.

По всій Туреччині спостерігається збільшення на 26 відсотків у порівнянні зі звичайним рівнем опадів протягом сезону, а в порівнянні з минулим роком – на 17 відсотків.

По районах найбільша кількість опадів випала в чорноморському районі Різа, а в трьох районах країни – Ізмірі, Айден і Муглі – опадів не було. Кастамону і Синоп повідомляють про найбільшій кількості опадів за 91 рік.