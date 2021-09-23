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В Турции у побережья Черного моря выпал первый снег (ФОТО)

Глеб Парфененко
В Турции у побережья Черного моря выпал первый снег (ФОТО)

Первый снег выпал на северо-востоке Турции и покрыл белым цветом возвышенности в регионе, сообщила турецкая частная телекомпания NTV.

Снегопад выпал минувшей ночью в местах с высотой более две тысячи метров в регионе Восточного побережья Черного моря Турции. Температура воздуха там снизилась до отрицательных значений.

Белая пелена покрыла село Яйлалар в уезде Стамбул, вершины горы Халдизен на границе между уездами Трабзон и Байбурт и гору Качкар в Риге.

В регионе установилась холодная погода с температурой ниже нормы для этого сезона.

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