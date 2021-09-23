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В Туреччині біля узбережжя Чорного моря випав перший сніг (ФОТО)

Гліб Парфененко
В Туреччині випав перший сніг (ФОТО)

Перший сніг випав на північному сході Туреччини і покрив білим кольором височини в регіоні, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

Снігопад випав минулої ночі в місцях з висотою понад дві тисячі метрів у регіоні Східного узбережжя Чорного моря Туреччини. Температура повітря там знизилася до від’ємних значень.

Білий серпанок покрила село Яйлалар в повіті Стамбул, вершини гори Халдізен на кордоні між повітами Трабзон і Байбурт і гору Качкар в Ризі.

У регіоні встановилася холодна погода з температурою нижче норми для цього сезону.

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