В Туреччині біля узбережжя Чорного моря випав перший сніг (ФОТО)

Перший сніг випав на північному сході Туреччини і покрив білим кольором височини в регіоні, повідомила турецька приватна телекомпанія NTV.

Снігопад випав минулої ночі в місцях з висотою понад дві тисячі метрів у регіоні Східного узбережжя Чорного моря Туреччини. Температура повітря там знизилася до від’ємних значень.

Білий серпанок покрила село Яйлалар в повіті Стамбул, вершини гори Халдізен на кордоні між повітами Трабзон і Байбурт і гору Качкар в Ризі.

У регіоні встановилася холодна погода з температурою нижче норми для цього сезону.