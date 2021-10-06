Цены на продукты в Турции выросли почти на 30%

Цены на продукты питания в Турции неконтролируемо растут. По официальным данным, рост цен составляет 30%, но торговцы говорят, что цены удвоились всего за один год. Президент Эрдоган обвинил в этом большие супермаркеты, сообщает Deutsche Welle.

Проверить ценовую политику пяти крупных продовольственных сетей — такое распоряжение отдал министр торговли Турции Мехмет Мусс. Проверка уже началась, и причина известна: цены на продукты питания в Турции уже некоторое время неконтролируемо растут. По данным турецких СМИ, речь идет о таких продуктах, как яйца, молоко и овощи, даже стиральные порошки.

Какие же причины роста цен?

В связи с этим немецкая ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAC) вспоминает предупреждения президента Эрдогана о том, что рост цен «перебрасывает» целые рынки. Президент обвинил в этом крупнейшие супермаркеты страны, не называя точных имен, но в результате акции пяти торговых сетей значительно потеряли в цене.

ФАК напоминает, что инфляция мучает турок уже много лет, достигнув в августе почти 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены на продукты питания растут еще больше — примерно на 30%. Это официальная турецкая статистика, которую многие ставят под сомнение, считая, что инфляция еще выше. Например, торговцы фруктами и овощами утверждают, что всего за год цены удвоились.

Цены на воду, электричество и газ также растут

Турецкие СМИ сообщили, что Министерство торговли начало свои проверки в начале этого месяца, под пристальным вниманием оказались супермаркеты в девяти провинциях, включая Стамбул, Анкару, Бурсу, Измир и другие. Власти предупреждают потребителей о том, что некоторые розничные торговцы хранят цены, но снижают вес. По словам президента Эрдогана, проблема существует прежде всего в крупных сетях. А в Турции их доля на рынке составляет почти 80%. Однако инфляцию также подстегивает рост цен на воду, электричество и газ. Экономисты опасаются, что в этом месяце она снова будет на высоком уровне.

ФАК цитирует слова президента Турции о том, что власти остановят «чрезмерный рост цен на полках магазинов». Эрдоган обещает, что расходы будут снижены, а с торговцами бороться.