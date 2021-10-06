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ТУРЕЧЧИНА

Ціни на продукти в Туреччині зросли майже на 30%

Гліб Парфененко
Ціни на продукти в Туреччині зросли майже на 30%

Ціни на продукти харчування в Туреччині неконтрольовано зростають. За офіційними даними, зростання цін становить 30%,але торговці кажуть, що ціни подвоїлися всього за один рік. Президент Ердоган звинуватив у цьому великі супермаркети, повідомляє Deutsche Welle.

Перевірити цінову політику п’яти великих продовольчих мереж – таке розпорядження віддав міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус. Перевірка вже почалася, і причина відома: ціни на продукти харчування в Туреччині вже деякий час неконтрольовано зростають. За даними турецьких ЗМІ, мова йде про такі продукти, як яйця, молоко і овочі, навіть пральні порошки.

Які ж причини зростання цін?

У зв’язку з цим німецька щоденна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAC) згадує попередження президента Ердогана про те, що зростання цін “перекидає” цілі ринки. Президент звинуватив в цьому найбільші супермаркети країни, не називаючи точних імен, але в результаті акції п’яти торгових мереж значно втратили в ціні.

ФАК нагадує, що інфляція мучить турків вже багато років, досягнувши в серпні майже 20% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Ціни на продукти харчування ростуть ще більше – приблизно на 30%. Це офіційна турецька статистика, яку багато хто ставить під сумнів, вважаючи, що інфляція ще вище. Наприклад, торговці фруктами і овочами стверджують, що всього за рік ціни подвоїлися.

Ціни на воду, електрику і газ також ростуть

Турецькі ЗМІ повідомили, що Міністерство торгівлі початок свої перевірки на початку цього місяця, під пильною увагою опинилися супермаркети в дев’яти провінціях, включаючи Стамбул, Анкару, Бурсу, Ізмір та інші. Влада попереджає споживачів про те, що деякі роздрібні торговці зберігають ціни, але знижують вагу. За словами президента Ердогана, проблема існує перш за все у великих мережах. А в Туреччині їх частка на ринку становить майже 80%. Однак інфляцію також підстьобує зростання цін на воду, електрику і газ. Економісти побоюються, що в цьому місяці вона знову буде на високому рівні.

ФАК цитує слова президента Туреччини про те, що влада зупинять “надмірний ріст цін на полицях магазинів”. Ердоган обіцяє, що витрати будуть знижені, а з торговцями боротимуться.

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