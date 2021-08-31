Зеленский и глава NASA обсудили совместные проекты Украины и США в области космоса

Как сообщили в канцелярии президента Украины, Билл Нельсон принял приглашение посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, обсудил совместные проекты в области космоса с главой американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном. Об этом во вторник сообщил аппарат главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой НАСА Биллом Нельсоном. Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте «Антарес», программе освоения Луны «Артемида», а также о проектах, к которым может присоединиться Украина», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Киев заинтересован в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важную составляющую развития отечественной космической отрасли. «Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использования космического пространства в мирных целях — важная составляющая партнерства между Украиной и США», — подчеркнул украинский лидер.

Глава НАСА принял приглашение Президента посетить Украину.