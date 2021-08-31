Зеленський і глава NASA обговорили спільні проекти України та США в галузі космосу

Як повідомили в канцелярії президента України, Білл Нельсон прийняв запрошення відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом в США, обговорив спільні проекти в галузі космосу з главою американського національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА) Біллом Нельсоном. Про це у вівторок повідомив апарат глави української держави.

«Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою НАСА Біллом Нельсоном. Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті «Антарес», програмі освоєння Місяця «Артеміда», а також про проекти, до яких може приєднатися Україна», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Київ зацікавлений у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливу складову розвитку вітчизняної космічної галузі. «Україна повинна знову стати космічною державою. Дослідження і використання космічного простору в мирних цілях – важлива складова партнерства між Україною і США», – підкреслив український лідер.

Глава НАСА прийняв запрошення Президента відвідати Україну.