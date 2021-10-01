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Власти США решили прекратить продажу систем IQOS, почему?

Глеб Парфененко
Власти США решили прекратить продажу систем IQOS, почему?

Комиссия по международной торговле США решила прекратить продажу и импорт систем нагревания табака IQOS компанией Philip Morris International за нарушения патентов другой табачной компанией. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Комиссия приняла решение о возбуждении двух патентов; сейчас он находится под «административным просмотром», который продлится около двух месяцев. Запрет вступит в силу только после подписания президентом США.

Иск о нарушении прав интеллектуальной собственности подала конкурирующая компания R.J. Reynolds Tobacco, ассоциированное с British American Tobacco. Последняя относится к системе отопления табака под брендом glo. Компания Philip Morris International и ее партнер в США Altria Group не согласны с решением американских властей и намерены обжаловать его. Как отметили производители, подобные претензии на основе патентного законодательства не имели успеха в Европе.

При использовании систем нагрева табака его сжигания не происходит, а дым не образуется, отмечает The Wall Street Journal.

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