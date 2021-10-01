В США вирішили припинити продаж систем нагрівання тютюну IQOS

Комісія з міжнародної торгівлі США вирішила припинити продаж та імпорт систем нагрівання тютюну IQOS компанією Philip Morris International через порушення патентів іншою тютюновою компанією. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Комісія прийняла рішення про порушення двох патентів; зараз він перебуває під “адміністративним переглядом”, який триватиме близько двох місяців. Заборона набуде чинності лише після підписання президентом США.

Позов про порушення прав інтелектуальної власності подала конкуруюча компанія R.J. Reynolds Tobacco, асоційоване з British American Tobacco. Остання належить до системи опалення тютюну під брендом glo. Компанія Philip Morris International та її партнер у США Altria Group не погоджуються з рішенням американської влади та мають намір оскаржити його. Як зазначили виробники, подібні претензії на основі патентного законодавства не мали успіху в Європі.

При використанні систем нагрівання тютюну його спалювання не відбувається, а дим не утворюється, зазначає The Wall Street Journal.