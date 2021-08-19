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США

Тропический шторм «Фред» обрушился на США, по меньшей мере 35 человек пропали без вести

Він рухається на північний схід зі швидкістю 28 км/ч.

Глеб Парфененко
Тропический шторм «Фред» обрушился на США, по меньшей мере 35 человек пропали без вести

По меньшей мере 35 человек пропали без вести в округе Хейвуд, Северная Каролина, после наводнения, вызванного тропическим штормом Фред. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на полицию и местную службу спасения.

Полиция сообщила, что первые сообщения о повышении уровня воды были получены во вторник днем, после чего в пострадавшие районы были отправлены спасательные команды. Затем началась эвакуация.

В настоящее время спасены 54 человека, оставшиеся в зоне бедствия, около 35 жителей пропали. Спасатели продолжают поисковые работы, сообщает «Фокус».

Порывы ветра во время шторма достигают 11 метров в секунду.

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