Тропический шторм «Фред» обрушился на США, по меньшей мере 35 человек пропали без вести

По меньшей мере 35 человек пропали без вести в округе Хейвуд, Северная Каролина, после наводнения, вызванного тропическим штормом Фред. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на полицию и местную службу спасения.

Полиция сообщила, что первые сообщения о повышении уровня воды были получены во вторник днем, после чего в пострадавшие районы были отправлены спасательные команды. Затем началась эвакуация.

В настоящее время спасены 54 человека, оставшиеся в зоне бедствия, около 35 жителей пропали. Спасатели продолжают поисковые работы, сообщает «Фокус».

Порывы ветра во время шторма достигают 11 метров в секунду.