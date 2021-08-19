Тропічний шторм «Фред» обрушився на США, щонайменше 35 людей пропали без вісті

Щонайменше 35 людей зникли безвісти в окрузі Хейвуд, Північна Кароліна, після повені, викликаної тропічним штормом Фред. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на поліцію і місцеву службу порятунку.

Поліція повідомила, що перші повідомлення про підвищення рівня води були отримані у вівторок вдень, після чого в постраждалі райони були відправлені рятувальні команди. Потім почалася евакуація.

В даний час врятовано 54 людини, які залишилися в зоні лиха, близько 35 жителів пропали. Рятувальники продовжують пошукові роботи, повідомляє «Фокус».

Пориви вітру під час шторму досягають 11 метрів в секунду.