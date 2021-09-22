Тело исчезнувшей блогерки нашли в национальном парке в Вайоминге

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), судебно-медицинский коронер идентифицировал тело молодой женщины, найденной в национальном парке Гранд-Тетон, штат Вайоминг, как тело пропавшего без вести 22-летнего блоггера и путешественника Габби Петито. Поиски ее партнера, 23-летнего Брайана Ландри, продолжаются.

Коронер округа Тетон Брент Блю объявил Петито жертвой убийства, но не раскрыл точную причину смерти до завершения вскрытия.

Тело было найдено в прошлое воскресенье в кемпинге на восточной стороне национального парка Гранд-Тетон.

Петито пропала без вести во время путешествия по стране со своим партнером. В июле они отправились на запад на фургоне из Флориды, чтобы посетить национальные парки в этой части США. Петито регулярно публиковал фотографии из экспедиции в социальных сетях, последний раз — 25 августа. В конце августа она также в последний раз связалась с семьей.

1 сентября Ландри сам вернулся в свой дом во Флориде на фургоне своего друга. Мужчина, нанявший адвоката и отказавшийся разговаривать с полицией, бесследно исчез через несколько дней. В прошлую пятницу его семья сообщила о его пропаже.

Полиция Флориды начала поиск прачечной, которая в настоящее время сосредоточена на водно-болотных угодьях заповедника Карлтон в районе Северного порта Сарасоты на западном побережье Флориды.

Семья Габби уведомила полицию о ее пропаже 11 сентября. Затем власти начали широкомасштабный поиск, сосредоточив внимание на национальном парке Гранд-Тетон, откуда молодая женщина должна была в последний раз связаться со своими близкими.

Дело о смерти блогерши и объяснение роли ее партнера в этой трагедии отслеживается и широко освещается в американских СМИ.